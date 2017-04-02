Погода в Закарпатье и Ужгороде в среду, 5 апреля

05.04.2017 (06:35)

Весь день в Ужгороде будет облачная погода. Без существенных осадков

В Закарпатской области переменная облачность, ночью местами слабый дождь, днем ​​местами кратковременные дожди, грозы. Ветер переменных направлений 3-8, при грозе местами усиление 15-20 м / с. Температура воздуха ночью 7-12 °, днем ​​16-21 °, в горах местами ночью 1-6 °, днем ​​8-13 ° тепла.

Весь день в Ужгороде будет облачная погода. Без существенных осадков. Ветер переменных направлений 3-8 м / с. Температура воздуха ночью 9-11 °, днем ​​18-20 ° тепла.

Восход 06:57 Закат 20:09

Температура за последние 130 лет 5 апреля:

МАКС: 25.6° (1989)

МИН: -2.6° (1963)

6-8 апреля 2017 года на территории Закарпатской области и в Ужгороде ожидается резкое изменение погодных условий: временами дожди, 6-го местами сильные, в горах местами с мокрым снегом и снегом. 6 апреля грозы. Местами усиление ветра до 17-22 м / с. Снижение температуры воздуха на 7-10 °. Ночью и утром 7 апреля на большей части территории области, 8 апреля преимущественно в горных районах заморозки на поверхности почвы и в воздухе 0-5 °.

Народный прогноз погоды: 5 апреля почитается память преподобного Никона, игумена Киево-Печерского монастыря.

В народе Никон считается покровителем шашечной игры. В этот день зяблик прилетает. Птицы были носителями каких-то примет, в том числе и погодных, поэтому, в старину, как только птицы возвращались с теплых краев, крестьяне зазывали их ко крыльцу, потчевали крошками, зернышками, льняным семенем. Наши предки заметили: если перелетные птицы летят дружными стаями, весна хорошей будет.