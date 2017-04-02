Мерседес, который сожгли в Ужгороде, принадлежит полковнику полиции

05.04.2017 (08:09)

В Ужгороде сожгли Мерседес полковника полиции

Об этом пишут СМИ ссылаясь на источники в правоохранительных органах, уточняя, что владелец сгоревшего авто работает в Управлении защиты экономики (бывший УБОП).

В то же время, официальной информации о пожаре пока маловато. Спасатели и полиция заявили только, что сообщение о пожаре на улице Можайській поступило в 18:09, а уже в 18:26 пожар локализовали.

Был ли это поджог, пока не сообщается. Впрочем, если учесть то, что владельцем авто Mercedes-Benz ML является оперативник Управления защиты экономики (официально авто зарегистрировано на женщину, жену милиционера), и авто загорелось под конец рабочего дня под самым участком киберполиции, и собственно возгорание возникло в моторном отсеке авто и очень быстро распространялось на остальные авто, то вывод напрашивается сам по себе. Но конечно дождемся выводов экспертов.

В то же время, СМИ сообщают, что в правоохранительных органах настаивают, что речь идет не просто о поджоге, а о показательном поджоге и попытке запугивания, ведь упомянутый полковник полиции ведет дело по масштабному производству "левой" водки на Западной Украине, включая Закарпатье. В частности, буквально неделю назад было проведено 25 обысков по этому делу в 2-х областях.

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Чиновнице Ужгородского горсовета сожгли авто (ФОТО)



