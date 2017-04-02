Депутата могут посадить за призыв вернуть историческое название "Подкарпатская Русь"

05.04.2017 (08:14)

Уникальные исторические кадры Подкарпатской Руси 30-х годов ХХ века

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УСБУ в Закарпатской области вызвало на допрос депутата, члена постоянной депутатской комиссии по вопросам законности, регламента, депутатской этики, оборонной работы и чрезвычайных ситуаций Мукачевского городского совета Роберта Иванчо , который призвал в сети Фейсбук декоммунизировать название "Закарпатская область" и переименовать регион в "Подкарпатская Русь".Об этом Роберт Иванчо сообщил в сообществе Мукачево.ТакУважаемая общественность!Хочу сообщить, что меня вызывают на допрос в СБУ, 5.04.2017 года в связи с тем, что возбуждено уголовное дело по факту статьи, которую я написал на своей странице в ФБ, по приведению в соответствие с Законом Украины "О декоммунизации" названия нашего края - с слова, которое придумали коммунисты во главе со Сталиным - "Закарпатье" на историческое название - Подкарпатская Русь !!!Считаю, что выполнение Законов Украины является обязательным для всех граждан Украины !!!Не понимаю, чего по требованию выполнять Законы Украины открывают уголовные дела ??? !!!Сообщаю, что считаю это проявление давления на себя за свои законные убеждения, по выполнению Законов Украины!Основанием для вызова в СБУ были высказывания депутата о необходимости изменения названия Закарпатская область на Подкарпатская Русь.