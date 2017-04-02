На Пасху "Укрзализныця" назначила еще 2 поезда на Ужгород

05.04.2017 (08:43)

На время пасхальных праздников назначены 2 дополнительных поезда на Ужгород

Для удобства пассажиров, которые будут путешествовать по железной дороге во время пасхальных праздников "Укрзализныця" назначила еще 2 дополнительных поезда на популярных маршрутах: Киев – Ужгород.

В частности, среди назначенных дополнительных поездов:

1. № 239 Киев – Ужгород, из Киева 16 апреля, из Ужгорода 15 апреля.

2. № 203 Ужгород – Жмеринка, из Ужгорода 14, 15 апреля.

Билеты на эти поезда уже можно купить на сайте ПАО «Укрзализныця» и в железнодорожных кассах.

В целом в Украине с 13 по 18 апреля будут курсировать 14 дополнительных поездов в различных направлениях, а также увеличена периодичность курсирования 6 графиковых поездов.

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Напомним, в период школьных каникул, которые начались у школьников 27 марта, "Укрзализныця" назначила 3 дополнительных поезда на Ужгород



