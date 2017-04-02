"Сепаратизация" Закарпатья - это технология использованная на Донбассе, - Забужко

|Закарпатье готовили под Орбана, как Донбасс под Путина, - Забужко
Оксана Забужко считает, что Закарпатье готовили под Орбана, как Донбасс под Путина. Писательница убеждена, что "сепаратизация" Закарпатья является одной из технологий, подобной тем, которые Кремль использовал на Донбассе.
"То, что эта "сепаратизация" Закарпатья – это технология, да, безусловно. А зная, как эти технологии уже сработали на Донбассе, думаю, не надо рассказывать, как их распознавать, как дезактивировать. Эти технологии на самом деле не так креативны и изобретательны. Они кажутся замысловатыми, пока не распознать их базовый алгоритм – как только спадает пелена с глаз, все "дьявольское наваждение, которым можно заморочить людям мозги, исчезает", - сказала Забужко.
Она добавила, что каждый регион, больше или меньше, но имеет свои локальные особенности.
"Здесь я вполне сознательна, и я также осознаю, о чем говорила еще в 2015 году, что Закарпатье так же готовили под Орбана, как Донбасс под Путина, и что это делалось не один год", - отметила писательница.
А пока, по ее словам, "бабло" выписано, машина запущена, колесики крутятся" и так будет продолжаться до тех пор, пока не рухнет "материнская плата, там, в Москве, за "поребриком".
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Венгерскому блогеру запретили въезд в Украину на 5 лет
Рейтинг: -4
Комментарии
Рейтинг: 0
Сейчас на Украине действует ликвидационная команда,призванная уничтожить остатки промышленности,забрать земли,лишить население любых возможностей учиться,получать медобслуживание,составлять любую конкуренцию западу.Запад планирует сделать из населения рабов на с/х плантациях, или гастербайтеров.А территория должна стать пограничной областью раздора на 100 лет.Запад очень не хочет тратить ресурсы на прямое противостояние.Он любит сталкивать лбами,а киевские продажные пошли на поводу и столкнули русских и украинцев (читайте протоколы шнеерсона).
Рейтинг: 0
Весь мир завидует росеи, её граждане живут получше арабских шейхов, сам путен говорил...!!!...
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Реально украина на протяжении последних 30 лет только разоряла Россию. Наивные россияне кормили, грели, обучали, защищали своих "кровных" братьев! А те, как и было изначально написано на их родУ, всё слёзно просили и просили. Совсем бессовестный и неблагодарный народ оказывается!А Запад хочет заставит укропов скакать вечно. Но рано, либо поздно финал наступит и тогда толпы оболваненных бандеровской пропагандой будут искать политическое убежище на западе, вот на западе обрадуются потоку политических беженцев.
Рейтинг: 0
На Украине западные области еще со времен СССР были всегда враждебно настроены к русским. Европа всегда завидовала России и хотела всегда чего нибудь урвать, а тут такой шанс- выкормили новых бандеровцев на деньги фондов США и ЕС (кстати США потратили на Украину 5 млрд. дол.). Ну и как им в этом деле не помочь. Тем более большое количество бандеровцев свалило в Канаду после второй мировой войны.....
Рейтинг: 0
.....А ЕС и было создано объединить "мирным"путем, а не военным как раньше в 1937г для войны с СССР, а сейчас с Россией. И опять во главе идет Германия, которая и после очередного поражения никак не хочет жить мирно, и еще к себе для этого приглашают беженцев-мусульман. Но жизнь расставит все на свои места.
Рейтинг: 1
Срочное сообщение для Забужко!Канада нашла новый рынок сбыта.МВФ будет давать КРЕДИТЫ,Канада будет получать деньги а Украинский народ будет отрабатывать И ПРОЦЕНТЫ И ВСЮ СУММУ ЗАЙМА!Интересная и ЗАНИМАТЕЛЬНАЯ АРИФМЕТИКА!А свою промышленность на Украине удачно и усилено губят.А ведь получается,что ЭТОТ БАРДАК НА Украине,затеянный 3 года назад Канаде тоже был УДОБЕН И НУЖЕН.Странно вот как то всё это ИЛИ СОВПАДЕНИЕ.Но сцуки обвиняют Россию,но на деле это англосакский заговор против России!Но план ПО КРЫМУ У НИХ НЕ ПОЛУЧИЛСЯ,вот и писают кипятком.
Рейтинг: 0
Украина нашла слишком ненадёжного друга для себя, так как Канада формально подчиняется английской королеве, а практически является колонией США. Как крикнут в США, так аукнется в Канаде. А в последнее время не всегда в США кричат то,что хотелось бы услышать Украине.
Рейтинг: 3
Леопердиха, хоть и эксперт, но до нее не доходит, что сепаратизация пришла из-за океана от пендосии, примеров очень много и эта леопердиха прекрасно знает, но денежное дьявольское наваждение зарубежных спонсоров не дает права леопердихе тявкать на денежного хозяина, вот эта леопердиха и подвывает своему заокеанскому хозяину.
Рейтинг: 6
Тоже мне экс-перД по Закарпатью, матьтвоютакперетак.