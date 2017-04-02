"Сепаратизация" Закарпатья - это технология использованная на Донбассе, - Забужко

05.04.2017 (09:12)

Закарпатье готовили под Орбана, как Донбасс под Путина, - Забужко

Оксана Забужко считает, что Закарпатье готовили под Орбана, как Донбасс под Путина. Писательница убеждена, что "сепаратизация" Закарпатья является одной из технологий, подобной тем, которые Кремль использовал на Донбассе.

"То, что эта "сепаратизация" Закарпатья – это технология, да, безусловно. А зная, как эти технологии уже сработали на Донбассе, думаю, не надо рассказывать, как их распознавать, как дезактивировать. Эти технологии на самом деле не так креативны и изобретательны. Они кажутся замысловатыми, пока не распознать их базовый алгоритм – как только спадает пелена с глаз, все "дьявольское наваждение, которым можно заморочить людям мозги, исчезает", - сказала Забужко.

Она добавила, что каждый регион, больше или меньше, но имеет свои локальные особенности.

"Здесь я вполне сознательна, и я также осознаю, о чем говорила еще в 2015 году, что Закарпатье так же готовили под Орбана, как Донбасс под Путина, и что это делалось не один год", - отметила писательница.

А пока, по ее словам, "бабло" выписано, машина запущена, колесики крутятся" и так будет продолжаться до тех пор, пока не рухнет "материнская плата, там, в Москве, за "поребриком".

-

Венгерскому блогеру запретили въезд в Украину на 5 лет



