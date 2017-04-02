На Закарпатье извращенец пытался изнасиловать 5-летнюю девочку

05.04.2017 (09:45)

Закарпатец неестественным путем пытался изнасиловать 5-летнего ребенка

В полицию города Хуст обратилась одна из жительниц района, которая сообщила, что ее брат пытался изнасиловать неестественным путем ее пятилетнюю дочь.

Полиция, которая выехала на место происшествия, зафиксировала факт такой попытки и арестовала извращенца.

В настоящее время полиция устанавливает все обстоятельства этого дела и проверяет показания девочки.

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