На Закарпатье извращенец пытался изнасиловать 5-летнюю девочку

|Закарпатец неестественным путем пытался изнасиловать 5-летнего ребенка
В полицию города Хуст обратилась одна из жительниц района, которая сообщила, что ее брат пытался изнасиловать неестественным путем ее пятилетнюю дочь.
Полиция, которая выехала на место происшествия, зафиксировала факт такой попытки и арестовала извращенца.
В настоящее время полиция устанавливает все обстоятельства этого дела и проверяет показания девочки.
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