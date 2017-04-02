На трассе "Мукачево-Львов" Volkswagen снес забор частного дома, есть пострадавшие (ФОТО)

05.04.2017 (11:14)

ДТП с пострадавшими на трассе "Мукачево-Львов"

Дорожно-транспортное происшествие произошло 4 апреля около 19:10 на автодороге "Мукачево – Львов" в сел. Шпильчина Перемышлянского района. Водитель автомобиля "Volkswagen Passat B3" не справился с управлением, съехал в кювет и врезался в забор частного дома.

В ДТП пострадали водитель и пассажир.

Об этом сообщила пресс-служба Главного управления полиции в Львовской области.

Как установили правоохранители, водитель автомобиля Volkswagen Passat B3 не справился с управлением и съехал в кювет. После этого автомобиль столкнулся с забором частного хозяйства 69-летнего местного жителя.

Вследствие ДТП водителя и его пассажира, 42-летнего львовянина, был доставлен в районную больницу с предварительным диагнозом: «закрытая черепно-мозговая травма». Правоохранители устанавливают обстоятельства ДТП, решается вопрос об открытии уголовного производства.

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