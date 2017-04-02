На Закарпатье у матерей начали отбирать соцвыплаты (ВИДЕО)

05.04.2017 (11:33)

На Закарпатье начали отбирать соцвыплаты на детей

Рейтинг: -2

В Закарпатском Мукачево у матерей, которые не любят своих детей и не ухаживают за ними, отбирают деньги - их лишают финансовой помощи от государства.Речь идет о ситуации, когда матери бьют детей, не кормят и содержат их в нечеловеческих условиях. А еще - используют детские средства не по назначению. В случае фиксации факта помощь приостанавливается на 3 месяца и за это время они должны исправиться.Подробнее у видеосюжете: