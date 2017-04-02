В Закарпатье намерены построить уникальную подземную больницу

05.04.2017 (11:49)

Соляные шахты в Закарпатье

Учитывая заключение профильной комиссии, депутаты областного совета в ходе второго пленарного заседания шестой сессии приняли решение «О согласовании предоставления специального разрешения на пользование недрами Обществу с ограниченной ответственностью «Царская долина».

Речь о пользовании недрами в целях, не связанных с добычей полезных ископаемых, – а строительства и эксплуатации аллергологической больницы (подземной) на участке недр, которые находятся в селе Нересница Тячевского района Закарпатской области.

Как показал опыт Солотвинских подземных отделений спелеосанатория Украинской и областной аллергологических больниц, альтернативы подземного лечения нет. В подземных условиях соляной шахты наиболее ценное – наличие в воздухе отрицательно и положительно заряженных ионов и природного аэрозоля, состоит на 98-99 % из частиц соли.

На сегодня обустроены многочисленные соляные комнаты как на Закарпатье, так и в других регионах Украины. Однако подобные условия невозможно воспроизвести на поверхности. Это один из наиболее активных, безмедикаментозних, природных методов профилактики и лечения целого комплекса заболеваний:аллергии, бронхиальной астмы, хронической пневмонии, снижение иммунитета.

То же реализация данного проекта позволит улучшить качество жизни таким больным, значительно оживит туристический поток в Закарпатье и будет способствовать созданию новых рабочих мест и отчислений в местные бюджеты.

Депутаты также решили, что Общество с ограниченной ответственностью «Царская долина» в течение трехмесячного срока с момента получения спецразрешения на пользование недрами, должен заключить договор о сотрудничестве с местными органами власти Тячевского района, на условиях инвестирования не менее 5% стоимости проекта в развитие инфраструктуры района, который подлежит согласованию с профильной постоянной комиссией областного совета по вопросам экологии и природных ресурсов, а также выполнить взятые на себя обязательства по созданию рабочих мест в количестве не менее 30 штатных единиц.

Невыполнение данным обществом этих условий будет основанием для возбуждения процедуры отмены спецразрешения на пользование недрами в установленном законом порядке.

На сегодня главным приоритетом является детальное геологическое изучение участка. Только по его завершению и в случае положительных результатов возможен переход к проектированию и обустройству подземной больницы.

Пресс-служба облсовета.

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Каким был подземный санаторий в Солотвино на Закарпатье (ФОТО)



