Ужгородский веб-дизайнер рассказал о тонкостях работы (ВИДЕО)

05.04.2017 (12:19)

Ужгородский веб-дизайнер Доминик Левицкий

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Считают, что чтобы стать дизайнером, необходимо обязательно иметь талант к рисованию. Ужгородец Доминик Левицкий доказывает обратное. Этот молодой парень уже почти 5 лет занимается дизайном. Признается, рисовать не любил и не умел еще с детства. Его профессия – это творчество, но своеобразное.Все началось с первого компьютера, который появился у парня в 8-м классе. Уже тогда Доминик понял, что его интересуют технические аспекты, все хочется узнать и разобраться во всех тонкостях. После окончания факультета информационных технологий, он начал заниматься программированием.Доминик уже имеет собственную дизайн-студию и команду молодых креативных людей. В большинстве случаев они сотрудничают с иностранными клиентами, занимаются дизайном веб-сайтов и мобильных приложений. Однако, кроме этого часто создают собственные инновационные проекты.Много кто знает Доминика также, как автора бренда Ужгорода. Однако, парень признается: работал над этим проектом не один, к работе было привлечено очень много людей. Во время разработки прежде всего думали о том, с чем у туристов ассоциируется город над Ужем.Сейчас парень работает над разработкой сайта о мини-скульптурках города. Ориентирован он на привлечения как можно большего количества туристов. А вообще, Доминик не планирует останавливаться на достигнутом и стремится создавать новые интересные проекты.