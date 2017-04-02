В Ужгороде на площади Народной "вырастут" деревья с писанками

05.04.2017 (13:30)

В Ужгороде пройдет фестиваль-конкурс "Воскресни, писанко!"

В эту пятницу, 7 апреля, на праздник Благовещения, на площади Народной в Ужгороде уже в третий раз начнется областной фестиваль-конкурс «Воскресни, писанко!»

Пасхальные яйца, выполненные участниками конкурса в различных техниках, представят на 54-х «расписных» деревьях, расположенных по периметру главной площади области.

Одновременно сотня педагогов и учащихся учебных заведений Закарпатья будут делиться своим опытом создания символа Пасхи во время мастер-классов. Все желающие смогут самостоятельно изготовить писанку в выбранной технике.

Также в этот день впервые в атриуме здания облгосадминистрации состоится выставка пасхальных рушников, вышитых педагогами и их воспитанниками. Здесь развернут экспозицию фотографий на пасхальную тематику.

Открытие областного фестиваля-конкурса состоится в пятницу в 11.00.

Любоваться писанками на площади Народной в Ужгороде все желающие смогут до Пасхи – 16 апреля, сообщили Закарпатье онлайн в пресс-службе Закарпатской ОГА.

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