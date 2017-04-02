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В Ужгороде заминировали Управление газового хозяйства (ФОТО)

05.04.2017 (13:46)
В Ужгороде заминировали
В Ужгороде заминировали "Закарпатгаз"

В Ужгороде поступил звонок о заминировании "Закарпатгаза". Буквально недавно. Территорию уже огородили. Полиция на месте. Ждут саперов.

Об этом сообщил на своей странице в ФБ журналист Виталий Глагола.

Эту информацию подтвердили и в областной полиции. Правоохранители сообщили, что к ним сообщение о заминировании здания на улице Погорелова в областном центре поступило около часа назад.

На месте предполагаемого заминирования проводятся поиски взрывчатки.
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В Ужгороде планируется митинг из-за высокой абонплаты за газ


Интернет-издание
UA- Reporter.com
Письмо редактору

Комментарии

05.04.2017 (14:37) / Соня

Выезд полиции на экстремальные ситуации оплачивается дополнительно к зарплате. Так что деньги, деньги, и только деньги, ничего личного, только бизнес. Ибо подурили, денежные наркоманы.

05.04.2017 (14:19) / Patrick_Kharkov

прикольно посмеялся и сматерился