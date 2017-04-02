В Ужгороде заминировали Управление газового хозяйства (ФОТО)

05.04.2017 (13:46)

В Ужгороде заминировали "Закарпатгаз"

В Ужгороде поступил звонок о заминировании "Закарпатгаза". Буквально недавно. Территорию уже огородили. Полиция на месте. Ждут саперов.

Об этом сообщил на своей странице в ФБ журналист Виталий Глагола.

Эту информацию подтвердили и в областной полиции. Правоохранители сообщили, что к ним сообщение о заминировании здания на улице Погорелова в областном центре поступило около часа назад.

На месте предполагаемого заминирования проводятся поиски взрывчатки.

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