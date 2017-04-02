Группа "Без обмежень" презентовала новый клип "Тону" (ВИДЕО)
05.04.2017 (14:33)
В сети появился новый клип закарпатской группы "Без обмежень"
Сегодня, в сети появился новый клип закарпатской группы "Без обмежень", в котором говорится о безграничной любви мужчины и женщины.
Лидер группы Сергей Танчинец рассказывает, это классическая история о любви, о взаимоотношениях между мужчиной и женщиной.
— Это на самом деле вечная тема. Тема, которая всегда была, есть и будет актуальной. Это тема любви мужчины и женщины, взаимоотношений, разбитых сердец, переживаний из - за слез, нервов, криков, поцелуев и всего-всего прочего, что связывает мужчину и женщину, — описывает клип исполнитель.
Предлагаем послушать и посмотреть клип: