Ужгородская швейная фабрика шьет спасательные жилеты для Швеции (ВИДЕО)

05.04.2017 (15:30)

Ужгородское УПП УТОГ зарабатывает на свои нужды самостоятельно

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На Ужгородском учебно-производственном предприятии Украинского общества глухих (УТОГ), которое является одним из лидеров швейного производства на Закарпатье, працелаштовано более сотни людей со стойкими нарушениями слуха и речи.Здесь функционирует большой цех с тремя швейными и розкрійною участками. В течение 6 лет директором является Наталья Марценюк, благодаря которой предприятие открыло новую успешную страницу своей истории. Сейчас выполняют заказ из-за границы, еженедельно экспортируя готовые спасательные жилеты для фирмы из Швеции "Baltic".Объемы производства ежемесячно колеблются в пределах 6-8 тыс изделий. Контингент производства привык к темпам, научился выпускать доброкачественно, фирма удовлетворена. Сотрудничество со шведскими коллегами длится 5 лет. За это время ужгородское производство получило специальный Европейский сертификат качества и соблюдается при пошиве изделий евростандартам.Ужгородское УПП УТОГ зарабатывает на свои нужды самостоятельно. Предприятию помогает развиваться областное отделение Фонда соцзащиты инвалидов. Слабослышащие сотрудники фабрики получают социально-трудовую реабилитацию, они привыкли к большому объему работы и производства.На украинском рынке социально ориентированное предприятие занимается изготовлением швейных изделий, в том числе и для Министерства обороны.В этом году на производстве появились новейшие полуавтоматы, высокопроизводительные швейные машины, оснащенные компьютерными программами. Благодаря этому оборудованию оптимизируется процесс работы, чтобы УПП УТОГ конкурентно состоятельно чувствовал себя на рынке труда Украины и Европы.