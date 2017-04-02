Ужгородская швейная фабрика шьет спасательные жилеты для Швеции (ВИДЕО)
05.04.2017 (15:30)
Ужгородское УПП УТОГ зарабатывает на свои нужды самостоятельно
На Ужгородском учебно-производственном предприятии Украинского общества глухих (УТОГ), которое является одним из лидеров швейного производства на Закарпатье, працелаштовано более сотни людей со стойкими нарушениями слуха и речи.
Здесь функционирует большой цех с тремя швейными и розкрійною участками. В течение 6 лет директором является Наталья Марценюк, благодаря которой предприятие открыло новую успешную страницу своей истории. Сейчас выполняют заказ из-за границы, еженедельно экспортируя готовые спасательные жилеты для фирмы из Швеции "Baltic".
Объемы производства ежемесячно колеблются в пределах 6-8 тыс изделий. Контингент производства привык к темпам, научился выпускать доброкачественно, фирма удовлетворена. Сотрудничество со шведскими коллегами длится 5 лет. За это время ужгородское производство получило специальный Европейский сертификат качества и соблюдается при пошиве изделий евростандартам.
Ужгородское УПП УТОГ зарабатывает на свои нужды самостоятельно. Предприятию помогает развиваться областное отделение Фонда соцзащиты инвалидов. Слабослышащие сотрудники фабрики получают социально-трудовую реабилитацию, они привыкли к большому объему работы и производства.
На украинском рынке социально ориентированное предприятие занимается изготовлением швейных изделий, в том числе и для Министерства обороны.
В этом году на производстве появились новейшие полуавтоматы, высокопроизводительные швейные машины, оснащенные компьютерными программами. Благодаря этому оборудованию оптимизируется процесс работы, чтобы УПП УТОГ конкурентно состоятельно чувствовал себя на рынке труда Украины и Европы.