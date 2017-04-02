Украинские журналисты разыграли главного пропагандиста Кремля (ВИДЕО)
05.04.2017 (17:04)
Украинские журналисты "развели" Дмитрия Киселева
Журналисты программы "Гроши" разыграли российского топ-пропагандиста Дмитрия Киселева от имени руководства оккупированного Крыма.
Как говорится в сюжете программы, в разговоре с Киселевым журналист, представившийся подчиненным так называемого "председателя Государственного Совета Республики Крым" Владимира Константинова, сообщил, что участок, на котором расположена дача Киселева попадает под снос из-за планов застройки.
В ответ на это Киселев пообещал, что обратится к президенту РФ Владимиру Путину, и никакие планы крымских чиновников реализованы не будут.
"Я обращусь к президенту, Владимиру Владимировичу Путину, и там ничего не будет. Так что можно расслабиться. Я не угрожаю Путиным – это вы мне угрожаете Константиновым, что у нас на земле будет что-то строится", - заявил топ-пропагандист.
Интересно, что даже абсурдное предложение перебраться под Херсон, в Железный Порт, не навело Киселева на мысль, что звонивший его разыгрывает.
"Я ничего не хочу обсуждать. Там родились наши дети. Там мы познакомились с женой. Там родились наши дети – для нас это очень эмоциональное, намоленное место", - запаниковал Киселев.