Сергей Притула ищет в Ужгороде сакуры (ФОТО)

05.04.2017 (17:18)

Сергей Притула в Ужгороде

Команда Варьятив во главе с Сергеем Притулой приехала в Ужгород сегодня утром, и несколько часов гуляли по городу. Сергей очень хотел сфотографироваться на фоне сакуры.

У него получилось, но на фоне сакуры, которая еще не расцвела.

"– Ну и? Как и обещал, приехал с варьятами в Ужгород. Сегодня имеем 2 концерта. Все хорошо, кроме... ГДЕ?! МОЙ?! ЦВЕТ?! САКУРЫ?!!!!! Закарпатцы, так ся не робыть! – прокомментировал шоумен фотографию в своем Facebook.

Как рассказали организаторы, осталось всего несколько билетов на шоу «Варьяты», которое стартует в 17:30. Поэтому кто рассчитывает купить билеты на месте, есть риск, что уже их не будет.

Юмористы дадут сразу 2 подряд концерты – один в 17:30, а затем второй в 20:00. Оба концерта пройдут в облмуздрамтеатре.

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