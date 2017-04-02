В Ужгороде пройдет первый фестиваль вина "SakuraWine"

05.04.2017 (18:24)

21-23 апреля SakuraWine - новый винный фестиваль в Ужгороде

"SakuraWine" - это новый формат винного фестиваля для Ужгорода, целью которого является развивать винную культуру Закарпатья, показать потенциал края туристам и местным жителям.

Фестиваль, который пройдет с 21 по 23 апреля, приурочен к яркому событию для Ужгорода и всего Закарпатья - цветение сакуры.

«В этом году мы открываем новую страницу в истории фестивалей в нашем городе, - рассказывает организатор фестиваля "SakuraWine" Ольга Тоичкина. - Второй год подряд я вынашивала идею создания подобного формата фестиваля. Наконец в этом году все сложилось! Даты проведения мы выбрали не случайно: пик цветения сакуры ожидается в конце апреля, в городе будет невероятно красиво, много туристов.

Закарпатье - регион с очень интересной винной историей, о которой Украина мало знает. Формат фестиваля, который мы предлагаем, дает возможность восполнить эти пробелы, узнать, что производит сейчас наш регион.

Команда организаторов еще на этапе отбора тщательно проверяет качество продукции всех участников фестиваля. Среди них мы выберем лучших из лучших, тех, кто действительно поднимает производство вина в Украине на качественно новый уровень.

В программе фестиваля - много развлекательных событий: планируем высадить целую аллею сакур, будут лекции и дегустации авторитетных украинских сомелье и виноделов, будет кинозал для тех, кто захочет уютно полежать и посмотреть хорошее кино, так же будет детская зона для всех наших гостей с маленькими детками.

А поскольку главными винами фестиваля станут розовые, под цвет сакуры, во время фестиваля мы выберем лучшее украинское розовое вино в Украине".

Увидеть все собственными глазами, попробовать вина от больших и маленьких виноделов и еду от лучших фермерских хозяйств со всей Украины можно будет уже 21-23 апреля в Совином гнезде и парка в самом центре Ужгорода.

До сих пор открыта регистрация для участников фестиваля по вину и еде.

Всем журналистам поможет связаться с организаторами и участниками винного фестиваля или получить дополнительную информацию Алена Лукьянчук +38 0674595729

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Фестиваль "Сакура-фест 2017" в Ужгороде пройдет в новом формате



