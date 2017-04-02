Погода в Закарпатье и Ужгороде в четверг, 6 апреля

06.04.2017 (07:54)

В Ужгороде сильный дождь будет идти весь день

В Закарпатской области будет облачно, ночью небольшой дождь, утром и днем временами сильные дожди, в горах местами с мокрым снегом и снегом, местами сильные ливни.

На большей части территории области грозы. Ветер северный 7-12, во время грозы шквалистое усиление 17-22 м/сек. Температура воздуха ночью 2-7° тепла, днем 10-15°, в горах местами 3-8° тепла.

В Ужгороде также облачно, ночью небольшой дождь, утром и днем временами дождь, гроза. Ветер северный 7-12, во время грозы шквалистое усиление 15-20 м/сек. Температура воздуха ночью 5-7°, днем 12-14° тепла.

Восход 06:55

Закат 20:10

Температура за последние 130 лет 06 апреля:

макс: 25.1° (1968)

мин: -2.2° (2003)

Народный прогноз погоды: 6 апреля отмечается Канун Благовещения и почитается память преподобного Захарии монаха. В народе этот день назывался Похвалы Богородицы: «На похвал Богородицы и птичка похваляется первым яичком». В старину приметили: если ночь на Захария теплая - весна дружная будет; если сойдет к этому дню снег, значит насовсем, если нет - пролежит еще неделю.