Из Киева в Закарпатье будет курсировать новый прямой поезд

06.04.2017 (08:11)

"Укрзализныця" соединит Киев и Закарпатье новым прямым поездом

ПАО «Укрзализныця» вводит прямое железнодорожное сообщение между Киевом и восточным Закарпатьем. Так, с 3 мая 2017 года начнет курсировать новый поезд № 213/214 Киев – Солотвино.

Поезд будет отправляться со станции Киев-Пассажирский по нечетным числам в 18:34 и прибывать на станции Солотвино-1 в 13:42. Обратно со станции Солотвино-1 поезд будет отправляться по четным числам в 14:55 и прибывать в столицу Украины в 10:05.

Этот поезд впервые обеспечит прямое железнодорожное сообщение столицы Украины города Киева с населенными пунктами восточного Закарпатья. Отныне жители Солотвино, Хуста, Тячева, Виноградова, Берегова, Королева, Виноградова иметь возможность быстро и удобно путешествовать в Киев и обратно.

«Назначение этого поезда станет мощным импульсом для развития туристической отрасли этого региона, что будет способствовать развитию экономики и созданию новых рабочих мест. Ранее Восточное Закарпатье было лишено прямого железнодорожного сообщения с Киевом – в этот регион курсировал только поезд Львов – Солотвино», – отметил председатель правления ПАО «Укрзализныця» Войцех Балчун.

ПАО «Укрзализныця» постоянно изучает потребность регионов в железнодорожном сообщении и старается максимально гибко реагировать на потребности граждан. Так, только с августа 2016 года новое удобное сообщение обеспечено жителям городов южной части Одесской области – назначен поезд 145/146 Киев – Измаил, спрос на который превысил самые оптимистичные ожидания. Также удобное прямое сообщение с Киевом получили жители Никополя и Марганца.

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