В Ужгород приедет легендарная группа "Табула Раса"

06.04.2017 (08:27)

В Ужгороде состоится выступление группы "Табула Раса"

21 апреля 2017 в 19:00 в художественном центре "Галерея ИЛЬКО" в Ужгороде состоится выступление легендарной украинской группы "Табула Раса"!

Табула Раса – одна из самых неординарных рок-групп Украины, уже давно закрепился ярлык «парадоксальная».

В конце 90-х одними из первых позволяли себе полноценные туры по Украине со спонсорскими контрактами и по праву считались одной из самых востребованных групп страны.

В 1997 году получает премию «Жар-Птица» в номинации «лучшая поп-группа Украины» на фестивале «Таврийские Игры» и занимает второе место в рок – номинации после «ВВ». Их хиты «Любимая машина», «Дорога», «Шейк Шей-Шей» и «Восток» поют до сих пор, а клип на песню на несуществующем языке одним из первых видео из «пост-совка» попал на английское MTV.

Краков, Таллинн, Москва и восемнадцать выступлений по Украине – примерная география графика группы на тот момент, когда ее лидер Олег Лапоногов решает покинуть сцену на пике популярности.

Пять лет украинские СМИ и бомонд могли только теряться в догадках и строить самые невероятные предположения – о местонахождении Олега не знал никто, даже коллеги по группе. Сам же он уход со сцены объясняет обычной человеческой усталостью.

Насколько неожиданным было решение Лапоногова взять творческий отпуск, настолько же долгожданно и стало его возвращение.

Довольно длительный отдых принес положительные плоды – Табула Раса возвращается со свежими силами и багажом положительных эмоций.

В последние годы группа очень много путешествует по Украине. Живой «саунд» «Табулы», неординарность и харизма Олега Лапоногова плюс любимые хиты делают атмосферу выступления незабываемым.

Энергетика зачастую просто зашкаливает. Группа по праву входит в «зал славы» украинского рока, а также имеет много почитателей среди людей, слушающих качественную, не “пластмассовую” музыку. Между выступлениями музыканты вновь приступили к активным репетициям и записи песен для нового альбома.

Вход: 200 грн

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