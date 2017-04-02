Сегодня Европарламент собирается голосовать за "безвиз" для Украины

06.04.2017 (08:42)

Европарламентарии готовы позволить украинцам путешествовать в страны ЕС без виз

Європайський парламент собирается в четверг голосовать по вопросу о предоставлении права на безвизовые поездки в страны Евросоюза украинцам. Об этом говорится в повестке дня ЕП.

Украинский вопрос будет рассматриваться во второй части пленарной сессии, которая продлится с 13:00 до 15:00 по киевскому времени, сообщает Европейская правда.

Накануне, 5 апреля, состоялись дебаты по этому вопросу.

Большинство европарламентариев подчеркнули, что сейчас самое время позволить украинцам путешествовать в страны ЕС без виз. Часть европарламентариев считают, что Украина выполнила все требования ЕС и, по мнению некоторых депутатов, в реформировании страны ощутимый прогресс.

Представители отдельных партий, в частности французской партии “Национальный фронт”, выступали против, настаивая на рост уровня преступности в стране, коррупцию, конфликт с Россией и общее состояние соблюдения прав человека в стране.

Отметим, 4 апреля депутаты Европарламента от правоконсервативной фракции “Европа за свободу и прямую демократию” зарегистрировали поправку, которая может заблокировать принятие резолюции относительно безвизового режима для Украины.

Впрочем, в МИД Украины считают, что поправка не повредит процессу принятия ЕН решение о предоставлении "безвізу" Украине.

Вице-премьер-министр Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе ожидает положительное решение Европарламента о предоставлении Украине безвизового режима.

Согласно решению Совета ЕС, визовая либерализация с Украиной должно вступить в силу лишь синхронно с введением в действие нового механизма безопасности ЕС. Он предусматривает возможность приостановления действия безвизового режима Евросоюза с третьими странами.

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