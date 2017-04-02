Курс валют на 6 апреля (+ новости экономики)

06.04.2017 (09:10)

Курс валют в банках Ужгорода 6 апреля

Гривна продолжает обесцениваться в официальных курсах Нацбанка несмотря на транш МВФ, в следствии которого была обещана стабилизация курса.

На сегодня, 6 апреля, Национальный банк Украины (НБУ) установил такие курсы основных иностранных валют к гривне:

1 доллар США – 27,15 грн;

1 евро – 28,99 грн;

10 российских рублей – 4,85 грн.

Таким образом, курс доллара, по сравнению со вчерашними значениями повысился на четыре копейки и остается выше психологической отметки в 27 грн/долл.

Курс евро вырос на 11 копеек. Российский рубль "поправился" на шесть копеек.

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Новый меморандум Украины с МВФ наконец стал достоянием общественности: его на своем сайте опубликовал Минфин. Напомним, в понедельник, 3 апреля, Совет директоров Фонда выделил нашей стране четвертый транш размером в $1 млрд, и вчера деньги начали поступать на счета Нацбанка.

Главные условия МВФ остались прежними: пенсионная реформа, открытие рынка земли, борьба с коррупцией, приватизация крупнейших госпредприятий, экономически обоснованные тарифы на комуслуги и урезание субсидий, монетизация льгот. Сроки установлены жесткие: большинство законов, необходимых для выполнения меморандума, должны быть приняты в апреле-мае, а остальные, в частности приватизация, — до октября нынешнего года. Лишь в этом случае Украина может рассчитывать еще на три транша — в мае, августе и ноябре — объемом еще $4,5 млрд.