Европарламентарии проголосовали за "безвиз" для Украины

|Европарламент проголосовал за предоставление Украине "безвиза"
Абсолютное большинство депутатов Европарламента поддержали предоставление безвизового режима с Евросоюзом для граждан Украины.
Об этом на своей странице в Facebook написал Президент Украины Петр Порошенко.
"- Yes! 521 голос в Европейском Парламенте за безвизовый режим с Украиной!", - говорится в сообщении.
Вчера, кстати, в Европарламенте прошли дебаты по украинскому вопросу, а уже сегодня депутаты ЕП одобрили проект законодательной резолюции о внесении Украины в перечень третьих стран, гражданам которых отменяются визовые требования.
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Безвиз даст украинцам не только права, но и обязанности (ВИДЕО)
Рейтинг: -5
Комментарии
Рейтинг: 3
кастрюльки вы счастливы? за 30 евро развалить свою страну.
Рейтинг: -3
Ура, кастрюльки как я за вас рад. Наконец-то вы сможете легально драить толчки и мыть посуду в европе. Оно того стоило. От страны уже ничего не осталось,зато теперь можно сбежать из нее без визы
Рейтинг: 2
Россия, как затычка в бочке.
Да только кровь там, а не квас.
Вы есть в любой "горячей точке",
Нет ни одной войны без вас.
Рейтинг: 2
Беги чмо галицкое очередь занимать в хозяйственном отделе за вантузом и щеткой польские сортиры драить да и вазелин не забудь кастрюлеголовый.
Рейтинг: -2
Цель достигнута, только раньше получил визу и езжай спокойно!!!А сейчас:
иметь четкую цель визита и быть готовым, при первом требовании пограничной полиции сообщить цель поездки, куда вы едете, приблизительный срок пребывания;
иметь при себе документы, подтверждающие цель поездки: приглашение, авиабилет туда и обратно, забронированный номер в гостинице, копию удостоверения личности человека, который приглашает и его номер телефона / данные приглашающей организации, медицинскую страховку, зеленную карту (если вы путешествуете на машине;......
Рейтинг: -3
.......предоставить подтверждение материальной состоятельности (50 евро на каждый день пребывания)
иметь биометрический паспорт, вы не сможете путешествовать без визы, если у вас простой паспорт;
-нахождение на территории ЕС свыше указанного легального срока, будет штрафоваться на сумму до 3000 евро или отказом во въезде в Шенгенскую зону на срок до пяти лет;
безвизовый режим не предоставляет право на трудовую деятельность.
Рейтинг: -4
Ну все заживут теперь, запанують как говориться как короли, теперь весь интернет будет завален постами "Безвиз НАШ" а радости будет полные шаровары, только от чего такая радость действительно не понятно, отменили обязательный платеж за визу 60 евро для туристов, у которых есть деньги поехать в Европу, вот и вся "перемога".
Рейтинг: -4
Радуйтесь,но никто НЕ читает внешнеторговую статистику по Украине за первый квартал, посмотрите структуру долгов и Вам не так смешно будет.
Рейтинг: -7
Как прокомментировал бы Остап Бендер: "Сбылась мечта идиота".
Рейтинг: -6
Сейчас количество жителей незалежной резко сократится. Ну что, европа, встречай! Теперь все толчки перемоют.А потом вместе с беглыми арабами буянить начнут.
Рейтинг: -4
Никогда бы НЕ подумал, что украинцы так заболеют этим безвизом, считают что для Украины это манна небесная. Сразу все разбогатеют, по две иномарки-жоповозки, пенсия и зарплаты как в Европе, а с неба будут падать жареные голубцы. Давайте, давайте, держите карман шире, а когда одумаетесь и захотите вернуться на свою Родину места будут заняты, свято место пусто НЕ БЫВАЕТ.
Рейтинг: -4
Если я правильно помню, то при втором, третем ... пересечении границы надо заплатить пошлину 20 евро (на границе) ... получится золотой "безвиз" при визе - получил мультивизу и хоть 100 раз за 35 евро катаешься, а теперь : 20+20+20+....
Рейтинг: -5
Ну наконец то!!!! Поздравляю украинцев, может оставят в покое ДНР и ЛНР. Поедут по странам ЕС, сувенир у каждого с АТО припасен, ЕС встречай украинцев!