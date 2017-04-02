Европарламентарии проголосовали за "безвиз" для Украины

06.04.2017 (13:59)

Европарламент проголосовал за предоставление Украине "безвиза"

Абсолютное большинство депутатов Европарламента поддержали предоставление безвизового режима с Евросоюзом для граждан Украины.

Об этом на своей странице в Facebook написал Президент Украины Петр Порошенко.

"- Yes! 521 голос в Европейском Парламенте за безвизовый режим с Украиной!", - говорится в сообщении.

Вчера, кстати, в Европарламенте прошли дебаты по украинскому вопросу, а уже сегодня депутаты ЕП одобрили проект законодательной резолюции о внесении Украины в перечень третьих стран, гражданам которых отменяются визовые требования.

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