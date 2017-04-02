Две украинки пытались тайно ввезти в Польшу артиллерийскую пушку (ФОТО)

06.04.2017 (15:13)

Через польско-украинскую границу пвтались перевезти зенитную пушку

В результате проведения таможенного контроля польскими пограничниками в пункте пропуска Дорогуск была предупреждена попытка ввоза в Польшу компонентов корабельной артиллерийской установки АК-630 калибром 30 мм.

Об этом сообщила пресс-служба Агентства внутренней безопасности Польши, передает "Польское радио".

"Сотрудники Агентства внутренней безопасности изъяли на польско-украинской границе зенитную пушку и задержали лиц, которые пытались ввезти ее в Польшу", - говорится в сообщении.

Пушку с замком советского производства перевозили фургоном на украинской регистрации 31 марта 2017 года. Польские правоохранительные органы задержали двух гражданок Украины, которые ехали этим авто.

Оружие задекларировали как гидравлический компонент.

Стоит отметить, что изъятая артиллерийская система предназначена для установки на военных кораблях и сбивания воздушных целей, в том числе управляемых ракет, самолетов, вертолетов и небольших надводных целей.

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