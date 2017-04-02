На Закарпатье вандалы изувечили флаг Венгрии

06.04.2017 (15:48)

На Закарпатье вандалы повредили венгерский флаг

Недалеко от Берегово в Закарпатской области вандалы повредили флаг Венгрии. Об этом в своем микроблоге Twitter написал Министр Иностранных дел Украины Павел Климкин.

"С огорчением узнал о повреждении венгерского флага неподалеку Берегово. Решительно осуждаю этот акт вандализма",- написал П.Климкин.

Он добавил, что Украина делает все, чтобы найти виновных.

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Напомним, месяц назад На Закарпатье вандалы осквернили символы Карпатской Украины (ФОТО)



