На Закарпатье вандалы изувечили флаг Венгрии

|На Закарпатье вандалы повредили венгерский флаг
Недалеко от Берегово в Закарпатской области вандалы повредили флаг Венгрии. Об этом в своем микроблоге Twitter написал Министр Иностранных дел Украины Павел Климкин.
"С огорчением узнал о повреждении венгерского флага неподалеку Берегово. Решительно осуждаю этот акт вандализма",- написал П.Климкин.
Он добавил, что Украина делает все, чтобы найти виновных.
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Напомним, месяц назад На Закарпатье вандалы осквернили символы Карпатской Украины (ФОТО)
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