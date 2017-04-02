В Ужгороде пройдет фестиваль "тяжелой" музыки "КРУК" (ВИДЕО)

06.04.2017 (15:59)

В Ужгороде состоится фестиваль "тяжелой" музыки «КРУК ФЕСТ»

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Уже 22-го апреля уже второй раз в Ужгороде состоится фестиваль «тяжелой» музыки «КРУК». Нынешними гостями станут 7 групп из Львова, Дрогобыча, Киева, Одессы и Ужгорода.А именно, «BALFOR», «CASTRUM», «THE NIETZSCHE», «ГОРИЗОНТ», «WHITE WARD», «INCOMA» и «OCTOPUS KRAFT». Играют они в жанре metal. Основной концепцией мероприятия, по словам организаторов, является развитие и популяризация именно украинской музыки.Любители метал-музыки смогут насладиться мощными живыми выступлениями исполнителей. Стоимость билетов по предпродаже составляет 100 грн, в день фестиваля – 120. Приобрести их можно также в режиме онлайн.Состоится “КРУК ФЕСТ II” в местном клубе “Фантом” 22 апреля. Концертная программа начнется в 16.00 и продлится до 23.00.