Венгерский флаг на Закарпатье повредил ветер, а не вандалы (ФОТО)

06.04.2017 (19:07)

Сильный ветер повредил венгерский флаг

Распространена средствами массовой информации новость о повреждении неизвестными вандалами» венгерского флага на окраине г.Берегово (Закарпатская область) не соответствует действительности.

– Два флагштока с Национальным флагом Украины и Венгрии, которые установлены на окраине Береговая, не были объектом внимания вандалов, – заявляет Геннадий Москаль. – Один из флагов исчез через погодные условия, а не человеческий фактор. Полотнища не меняли с прошлой осени, они пережили зиму с лютыми морозами, а сегодня утром сильный ветер повредил венгерский флаг, часть которого слетела и осталась на флагштоке (это видно на фото). В ближайшее время городская власть Береговая поменяет оба флага. То есть по вполне банальной ситуации СМИ раздули сенсацию с «решительным осуждением акта вандализма» и даже нашли «российский след».

Странно, что инициировал все это министр иностранных дел Украины. Все-таки стоит сначала попробовать разобраться, в чем дело, перед тем, как распространять всякие глупости из соцсетей.

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Напомним, ранее в сети распостранили информацию, что На Закарпатье вандалы изувечили флаг Венгрии



