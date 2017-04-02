Погода в Закарпатье и Ужгороде в пятницу, 7 апреля

07.04.2017 (06:46)

В Ужгороде облачная с прояснениями погода, временами слабые осадки

В Закарпатской области переменная облачность, временами слабые осадки: дождь, преимущественно в горных районах мокрый снег и снег. Ночью и утром на большей части территории на поверхности почвы и в воздухе заморозки 0-5 °, в горах местами гололедица.

Ветер северо-западный 7-12 м / с. Температура воздуха ночью 0-3 °, днем 7-12 ° тепла, в горах ночью 0-5 ° мороза, днем на высокогорье 3 ° мороза - 2 ° тепла.

В Ужгороде облачная с прояснениями погода, временами слабые осадки. Ветер северо-западный 7-12 м / с. Температура воздуха ночью 1-3 °, днем 10-12 ° тепла.

Восход 06:53 Закат 20:12

Температура за последние 130 лет 7 апреля:

МАКС: 25.9° (1986)

МИН: -5.9° (1978)

Народный прогноз погоды: 7 апреля отмечается праздник Благовещенья Пресвятой Богородицы. «На Благовещение весна зиму поборола», - считают в народе, хотя известны и знаменитые благовещенские морозы. В этот день происходит третья встреча весны. Если 7 апреля ветер, иней и туман - к урожайному году. Если снег на крышах есть, так будет он еще через месяц в поле. Если Благовещенье холодное - жди сорок морозов по утрам. На Благовещение гроза - к теплому лету. Небо безоблачное, солнце яркое - быть лету грозному; оттепель - много морозов впереди. Если на Благовещенье ночь теплая - весна ранняя будет. Для рыболовов этот день хорош - на Благовещенье рыба хорошо ловится.