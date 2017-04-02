Курс валют на 7 апреля (+ новости экономики)

|Курс валют в банках Ужгорода 7 апреля
Национальный банк немного укрепил гривню ко всем основным инвалютам.
На сегодня, 7 апреля, Национальный банк Украины (НБУ) установил такие курсы основных иностранных валют к гривне:
1 доллар США – 27,1 грн;
1 евро – 28,9 грн;
10 российских рублей – 4,8 грн.
Таким образом, курс доллара, по сравнению со вчерашними значениями понизился на пять копеек, но пока остается выше психологической отметки в 27 грн/долл.
Курс евро упал на девять копеек. Российский рубль "похудел" на пять копеек.
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С 1 мая 2017 года состоится первое повышение прожиточного минимума и минимального размера пенсий. Об этом сообщил вице-премьер-министр Украины Павел Розенко, предает пресс-служба правительства.
"В Государственном бюджете Украины на 2017 год зафиксировано повышение прожиточного минимума и минимального размера пенсий дважды в течение года — с 1 мая 2017 года и с 1 декабря 2017 года", — сказал Розенко.
По его словам, для 8 млн пенсионеров, размер пенсионных выплат которых зависит от минимальной пенсии вырастет минимум на 10%.
По его словам, прожиточный минимум для нетрудоспособных лиц (минимальная пенсия) с 1 мая 2017 будет составлять 1312 грн, а с 1 декабря — 1373 грн.
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