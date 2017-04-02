Сегодня вступили в силу новые правила пересечения границ ЕС

|На границах ЕС ввели обязательное прохождение контроля
Начиная с 7 апреля на внешних границах ЕС вводятся новые правила, которые предусматривают обязательное прохождение контроля на внешних границах для всех членов Европейского Союза, что ранее не предпринималось, сообщает пресс-служба ГПСУ.
Отмечается, что граждане стран ЕС на основании законодательства Евросоюза имеют право свободного перемещения с прохождением минимального контроля. После вступления в силу нового Распоряжения Европейского парламента и Совета ЕС 2017/458 от 15 марта 2017 года, граждане ЕС во время въезда-выезда с территории стран Евросоюза обязаны будут систематически проходить контроль на внешних границах с дальнейшим занесением в базу данных.
В сообщении говорится, что граждан Украины такое распоряжение не касается.
Міністр закордонних справ України Павло Клімкін наголосив, що нові правила "стосуються не тільки нас, українців". Вони стосуються всіх громадян Євросоюзу.
"Если кто-то будет на 3 или 4 минуты больше проверяться на въезде в Европейский Союз, не бойтесь, не начинайте писать в "Фейсбуке", что это какие-то процедуры против украинцев, связанные с безвизом. Это связано с тем, что сейчас каждый проверяется на шенгенский реестр, в национальный реестр, на реестр Интерпола. Для нас никаких проблем нет. Просто хочу предупредить," — подчеркнул Климкин.
Напомним, вчера Европарламент проголосовал за "безвиз" для Украины
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Комментарии
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Маркиз Астольф Луи Леонор де Кюстин.
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Росстат: «За три года нищими стали более 4 миллионов россиян».
Не выполняют россияне заветов Дмитрия Анатольевича, плохо держатся.
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Додики теперь понимаете, что вы натворили?.Из за своей тупости,алчности и злобы вы разрушили страну, которую приподнесли вам на блюдечке ненавистные вами-Ленин, Сталин, Хрущев.
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Вчера. Россия. Москва. Манежная площадь.
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ПРОгресс... ПРОтон... - ПРОдать, ПРОпить, ПРОс..ать!
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