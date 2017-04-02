Закарпатские депутаты призывают Президента и Премьера отменить абонплату за газ

07.04.2017 (10:56)

Депутаты Закарпатья выразили обеспокоенность деятельности НКРЕКП

Соответствующее обращение было принято большинством голосов депутатов на сегодняшней внеочередной сессии Закарпатского областного совета.

В обращении к Президенту Украины, председателю Верховной Рады и премьер-министра Украины депутаты выразили обеспокоенность опрометчивой и непрозрачной деятельностью государственного регулятора в сферах энергетики и коммунальных услуг - НКРЕКП, что вызвало социальное напряжение в обществе.

Речь идет о введении ежемесячной абонплаты за газ, которая для закарпатцев является самой высокой в Украине.

Депутаты Закарпатского облсовета считают, что введение фиксированной абонплаты за газ никоим образом не способствует удовлетворению общественного интереса населения и по своей сути является дискриминационным по признаку места жительства.

- Учитывая вышесказанное, и учитывая ту чрезвычайно сложную социально-экономическую ситуацию, в которой находится наше государство, депутаты Закарпатского областного совета VII созыва призывают безотлагательно установить на законодательном уровне прозрачные, понятные и обоснованные правила регулирования рынка природного газа с целью уменьшения установленных тарифов для бытовых потребителей, - говорится в обращении депутатов.

Президента и премьер-министра Украины просят отменить постановление НКРЕКП от 28.03.2017 №348 «Об установлении тарифов на услуги транспортировки природного газа для потребителей Украины для точек входа и точек выхода для ПАО «Укртрансгаз» и другие решения НКРЕКП, которые предусматривают распределение стоимости природного газа и стоимости услуг по его транспортировке для бытовых потребителей.

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Сверхвысокая абонплата за газ для Закарпатья это полный абсурд, - Москаль



