При облаве в Чехии на украинских заробитчан полиция действовала как "немецкие фашисты" (ВИДЕО)

07.04.2017 (11:14)

Массовая облава на украинских нелегалов в Чехии

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В Чехии в конце марта в течение трех дней местная полиция обнаружила около 300 нелегально трудоустроенных иностранцев, большинство из которых украинцы.Один из свидетелей такой операции рассказал о жестоком отношении правоохранителей задержанным украинцам.Павел Лембак, машинист автокрана, приехал в Чехию из Закарпатья 13 лет назад. По его словам, рейды против возможных нелегалов большей части выглядят стандартно: чешская полиция окружает строительство, чтобы никто не мог выйти и начинает проверять документы.«Я обратил внимание на то, что после проверки документов начали выводить большое количество людей. Одних «паковали» на месте. Но почему-то последнюю группу, примерно 20 человек, они решили вести таким образом, которым некогда, как мне показалось, немецкие фашисты выводили евреев. Они их оградили полицейским коридором и выводили по два. И двигались с одного конца стройки на другой конец к автобусу. Не понимаю, почему полиция их не посадила в автобус, как это бывало раньше», – рассказал Павел Лембак.В чешской полиции сказали, что не комментируют конкретных случаев.В то же время, по официальным данным, в рейде против нелегалов в конце марта в Чехии приняли участие около 1200 полицейских, среди которых были представители Германии и Польши.Министр внутренних дел Чехии Милан Хованец заявил, что во время трех дней контрольных проверок полиция выявила 262 иностранца, которые работали в Чехии нелегально, еще 31 человек нелегально находилась в Чехии. Их всех должны депортировать.По его словам, речь не идет об «охоте на иностранцев», однако подобные мероприятия будут продолжаться.Это подтверждает и директор полиции по делам иностранцев Чехии Милан Майер. «Это часть повседневной работы моих подчиненных. Мы проводим 10 тысяч подобных проверок в месяц», – говорит Майер.Для украинских заробитчан Чехия – одна из самых популярных европейских стран. Результаты последних рейдов в Чехии показали, что нарушения касаются злоупотребления польскими шенгенскими визами и права на жительство, в основном жителями Украины и Молдовы. Кроме этого, фальсифицируют туристические документы из Румынии, которые для незаконного трудоустройства используют преимущественно украинцы.По данным чешской полиции, депортированным запрещают въезд в страны Евросоюза на один год. Они имеют 30 дней, чтобы выехать из Чехии, и право обжаловать постановление о депортации. Но большинство таким правом никогда не пользуется.