Закарпатские пограничники обнаружили тайник контрабандистов (ФОТО)

07.04.2017 (11:44)

На Закарпатье пограничники пресекли попытку табачной контрабанды

Вчера на Закарпатье совместными и скоординированными действиями пограничников Украины и Румынии было прекращено попытку перемещения табачной контрабанды.

Военнослужащие отдела «Богдан» Мукачевского отряда, получив информацию от румынских коллег о задержании ими неподалеку от границы одного лица и автомобиля с двумя тюками табачных изделий, немедленно выдвинулись к месту предполагаемого правонарушения. В результате оперативно-розыскных мероприятий в 300 метрах от держрубежа правоохранители обнаружили тайник с двумя тюками табачных изделий. В обнаруженных пакетах находилось 930 пачек сигарет «Марбле» без акцизной марки Украины.

Сигареты доставлены в отдел пограничной службы «Богдан» и впоследствии будет передано сотрудникам ГФС.

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