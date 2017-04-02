Закарпатские пограничники обнаружили тайник контрабандистов (ФОТО)

|На Закарпатье пограничники пресекли попытку табачной контрабанды
Вчера на Закарпатье совместными и скоординированными действиями пограничников Украины и Румынии было прекращено попытку перемещения табачной контрабанды.
Военнослужащие отдела «Богдан» Мукачевского отряда, получив информацию от румынских коллег о задержании ими неподалеку от границы одного лица и автомобиля с двумя тюками табачных изделий, немедленно выдвинулись к месту предполагаемого правонарушения. В результате оперативно-розыскных мероприятий в 300 метрах от держрубежа правоохранители обнаружили тайник с двумя тюками табачных изделий. В обнаруженных пакетах находилось 930 пачек сигарет «Марбле» без акцизной марки Украины.
Сигареты доставлены в отдел пограничной службы «Богдан» и впоследствии будет передано сотрудникам ГФС.
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