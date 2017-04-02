Полиция нашла у ужгородца в доме пакеты с марихуаной (ФОТО)

07.04.2017 (15:04)

Ужгородец хранил фасованные наркотики в коробках в шкафу

Вчера, 6 апреля, в ходе санкционированного обыска по соответствующему решению суда сотрудники полиции изъяли в доме ужгородца 200 граммов марихуаны. Запрещенные вещества мужчина хранил в коробках в шкафу.

Сотрудники полиции обнаружили 32 полиэтиленовых пакета с фасованным наркотическим веществом.

Сотрудники Ужгородского отдела полиции изъяли вещественные доказательства и направили их на экспертизу. Правоохранителям подозреваемый пояснил, что сам вырастил наркотическое вещество.

Предварительная правовая квалификация преступления предусмотрена ч. 1 ст. 307 Уголовного кодекса Украины, то есть незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов. Такое правонарушение предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до восьми лет.

Сейчас оперативники проверяют причастность фигуранта к сбыту выше упомянутых веществ среди наркозависимых граждан.

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