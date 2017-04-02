В Ужгороде пьяный водитель перевернул свой "Citroen" на крышу (ФОТО)

07.04.2017 (15:15)

В Ужгороде пьяный на "Ситроене" перевернулся на крышу

Патрулируя город ужгородские полицейские заметили ДТП – на обочине улицы Собранецькой вверх колесами находился Ситроен. Полицейские подъехали к месту происшествия и выяснили, что мужчина 28-ми лет не справился с управлением и, наехав на бордюр вылетел в кювет и перевернулся на крышу.

Патрульные вызвали карету скорой помощи, однако от помощи медиков водитель отказался. Патрульные заметили признаки опьянения у мужчины, после чего в присутствии двух свидетелей провели тест на Драгере, который подтвердил нетрезвое состояние водителя – 1,49 промилле при разрешенных законом 0,2. На водителя составили 3 административные материалы – за отсутствие необходимых документов, совершение ДТП и вождение в пьяном виде.

Уважаемые водители, вождение в пьяном виде это не только игнорирование законов, но и опасность на которую вы наражаєте других, сознательно создавая угрозу их жизни и здоровью.

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