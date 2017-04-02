Греко-католики и православные отмечают Благовещение Пресвятой Богородицы

07.04.2017 (16:50)

7 апреля - Благовещение Пресвятой Богородицы

В этот день Архангел Гавриил был послан Богом в город Назарет к Пресвятой Деве Марии и сообщил, что Господь избрал ее быть Матерью Божьей.

Дату праздника Благовещения определили, отсчитав девять месяцев от Рождества. Крайние сроки, с которыми совпадает Благовещение, - четверг третьей недели Великого поста и среда Пасхальной недели (по Юлианскому календарю). Празднование Благовещения не отменяется, даже если праздник приходится на Пасху, и пост ради него ослабляется.

Считается, что в этот день ангел явился в дом праведного Иосифа и сказал Марии: "Радуйся, благодатная! Господь с тобой! Благословенна ты между женами". Ангел сообщил, что Мария родит сына и должна назвать его Иисусом. Мария ответила, что она раба Господня и пусть будет так, как желает Господь.

Мария смиренно и с благодарностью приняла объявленную ей честь с глубоким доверием к Божьим намерениям. Несмотря на особое значение этого события для христианства в целом, праздник Благовещения не был официально утвержден в течение длительного времени. Церковь восточного обряда ввели в литургию его в V веке, в то время как католики признали его только в VII. Позже, в эпоху Раннего Средневековья, знаменательную дату стали отождествлять с Матерью Божьей, как той, через которую Божий замысел был выполнен. Об этом свидетельствуют древние храмы Благовещения, датирующиеся ІХ–Х веком, построенные в честь Девы Марии. С этим праздником связана одна из наиболее распространенных молитв православных верующих. Тропарь "Богородице Дево, радуйся", наравне с "Отче наш" входящая в список обязательных для прочтения утренних молитв. Он присутствует во всех торжественных литургиях. У католиков западного обряда эта молитва известна как "Аве Мария".

Любая работа в этот день считалась грехом. В этот день "птица гнезда не вьет, девица косы не плетет". Один из старейших обычаев, связанных с праздником, касается птиц: в этот день принято отпускать птиц, в частности голубей, на волю. По легенде, они донесут вести о добрых делах людей до ангелов-хранителей.

Наши предки считали, что в этот день точно так же, как и на Пасху, грешников в Аду не мучают. Была распространена традиция 7 апреля вывозить бедных пожилых людей на улицу, чтобы собрать для них милостыню. Кстати, была распространена примета о том, что, если вор на Благовещение что-то украдет, то весь год для него будет удачным. Поэтому, люди старались быть бдительными.

В этот день также принято было заготавливать благовещенскую соль. Каждый из членов семьи бросал по щепотке соли в специальный мешочек, после чего хозяйка ее прожаривала и сберегала для особых случаев. Считается, что такая соль может вылечить даже безнадежно больного. Если же соль не была использована в течение года, ее необходимо сжечь на костре.

Необходимо в этот день быть осторожными с огнем, поэтому хозяйки старались приготовить угощение заранее. Кроме того, считается, что в этот день нельзя ходить в гости, праздник отмечали в семейном кругу. Опасались того, что в дверь постучит незнакомая девушка или женщина: по поверьям она могла оказаться ведьмой. Поэтому женщины старались в этот день не выходить из дома.

Считается, что если на Благовещение девушка найдет первоцвет, то уже летом выйдет замуж. Девушки в этот день бросали в воду весенние цветы и умывались ею, чтобы быть красивыми.





Народные приметы:

Какая погода на Благовещение, такая и будет на Пасху.

Если 7 апреля еще лежит на крышах снег, то и на 1, и на 6 мая он в поле будет.

Какой этот день - такой будет и конец месяца.

Если на Благовещение солнце всходит на чистом небе, то весна будет ранняя, если в полдень - средняя, если ясно вечером - поздняя.

Если 7 апреля солнце светит до обеда, а потом прячется за облака, кукуруза будет ранняя, если же наоборот: выглядывает из-за туч только после обеда, то кукуруза будет поздняя. Если же в тот день вообще облачно и непогода, то кукуруза не родит.

Ночь на Благовещение. Если она теплая, то весна будет хорошая; если за ночь мокрое полотенце высохнет на улице - год будет урожайным, если наполовину высохнет - на средний урожай, а если останется мокрым или замерзнет - будет мокрое лето.

Если на Благовещение очень тепло, то на Пасху будет холодно.

Благовещение без ласточек - холодная весна.

Если появятся лягушки и исчезнут, то столько же еще будет холодно.

На Благовещение хорошая погода - хороший урожай.

Если вечером звездно, то родят конопли.

Если на Благовещение снег летит - лето неурожайное сулит.

Если на Благовещение петух на пороге напьется, то на Юрия (6.05) вол напасется.