НЕВЕРОЯТНЫЕ DIZEL SHOW С НОВОЙ ПРОГРАММОЙ В УЖГОРОДЕ!

07.04.2017 (17:06)

Дизель Шоу 15 мая в Ужгороде!

Включи настоящую весну с Дизель Шоу 15 мая в драмтеатре!

Что такое весна?

Это цветы, свежесть, праздники, первое тепло и новый Всеукаинский Тур "Дизель Шоу" - ВЕСНА СМЕШНА!

Смейся и грейся после зимы вместе с нами!

Тебя ждет сногсшибательная программа, в которой ты увидишь все самые новые и актуальные номера, а так же несколько популярных номеров от Дизель Шоу!

Весну в твой город спешат привезти:

Егор Крутоголов, Евгений Гашенко, Виктория Булитко, Яна Глущенко, Marianna F. Poplavskaya, Евгений Сморигин, Олег Иваница и Александр Бережок!

Мы уже начали готовить весенюю программу, а ты уже купил билет?

Если нет, то успей это сделать в кассе драмтеатра либо на сайте concert.ua.

Стоимость билетов от 150 грн.

Справки и заказы по тел. 0990291771















