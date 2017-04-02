НЕВЕРОЯТНЫЕ DIZEL SHOW С НОВОЙ ПРОГРАММОЙ В УЖГОРОДЕ!

|Дизель Шоу 15 мая в Ужгороде!
Включи настоящую весну с Дизель Шоу 15 мая в драмтеатре!
Что такое весна?
Это цветы, свежесть, праздники, первое тепло и новый Всеукаинский Тур "Дизель Шоу" - ВЕСНА СМЕШНА!
Смейся и грейся после зимы вместе с нами!
Тебя ждет сногсшибательная программа, в которой ты увидишь все самые новые и актуальные номера, а так же несколько популярных номеров от Дизель Шоу!
Весну в твой город спешат привезти:
Егор Крутоголов, Евгений Гашенко, Виктория Булитко, Яна Глущенко, Marianna F. Poplavskaya, Евгений Сморигин, Олег Иваница и Александр Бережок!
Мы уже начали готовить весенюю программу, а ты уже купил билет?
Если нет, то успей это сделать в кассе драмтеатра либо на сайте concert.ua.
Стоимость билетов от 150 грн.
Справки и заказы по тел. 0990291771
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