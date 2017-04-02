Прокуратура открыла дело по передаче земель аэропорта горсовету Мукачево

07.04.2017 (18:15)

Прокуратура открыла уголовное дело на Мукачевский горсовет

Прокуратурой Закарпатской области начато уголовное производство по факту неправомерного перехода земельного участка площадью около 228 га и стоимостью около 186 млн грн к Мукачевскому городскому совету ч. 2 ст. 364 УК Украины (злоупотребление властью или служебным положением, которое повлекло тяжкие последствия).

В ходе расследования указанного уголовного производства проверяться правомерность действий должностных лиц Мукачевского городского совета и коммунального предприятия.

Оперативным изучением, выяснено, что должностные лица Мукачевского городского совета, по предварительному сговору со служебными лицами ММКП "Международный аэропорт Мукачево" в нарушение требований Земельного кодекса Украины, Закона Украины «О местном самоуправлении в Украине» в декабре 2015 года безосновательно сформировали в государственном земельном кадастре земельный участок, как объекта гражданских прав, определив ее границу на площади около 228 га.

Вместе с тем, упомянутая земельный участок расположен на территории Павшинського сельского совета Мукачевского района и принадлежала к коммунальной собственности данной территориальной общины и в 2005 году была передана в постоянное пользование ММКП «Международный аэропорт Мукачево».

Указанными противоправными действиями должностных лиц Мукачевского городского совета государственным интересам в лице территориальной общины села Павшино Мукачевского района вызвано тяжкие последствия в виде незаконного безвозмездного выбытия из коммунальной собственности села земельного участка стоимостью почти 186 млн. грн.

Справка:

ч.2 ст. 364 УК Украины - злоупотребление властью или служебным положением, если оно повлекло тяжкие последствия, -наказывается лишением свободы на срок от трех до шести лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, со штрафом от пятисот до одной тысячи необлагаемых минимумов доходов граждан.

Пресс-служба прокуратуры Закарпатской области.

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