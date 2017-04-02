Погода в Закарпатье и Ужгороде в субботу, 8 апреля 2017 г.

08.04.2017 (07:57)

Облачная погода продержится в Ужгороде весь день

В Закарпатской области переменная облачность, временами небольшой дождь, в горах с мокрым снегом и снегом. Ночью и утром в горных районах на поверхности почвы и местами в воздухе заморозки 0-5 °. На высокогорье местами туман.

Ветер северо-западный 7-12, днем ​​местами порывы до 15-20 м / с. Температура воздуха ночью 0-5 ° тепла, в горах местами 0-5 ° мороза, днем ​​10-15 °, в горах местами 1-6 ° тепла.

В Ужгороде облачная с прояснениями погода, ночью временами небольшой дождь, днем ​​без существенных осадков. Ветер северо-западный 7-12, днем ​​отдельные порывы до 15-20 м / с. Температура воздуха ночью 3-5 ° тепла, днем ​​12-14 ° тепла.

Восход 06:51 Закат 20:13

Температура за последние 130 лет 8 апреля:

МАКС: 25.8° (1986)

МИН: -2.6° (1978)

Народный прогноз погоды: В этот день отмечается Собор Архангела Гавриила и почитается память преподобного Василия Нового. Женщины же в этот день оканчивали последнюю пряжу, а тем, кто продолжал прясть, говорили: «Не пойдёт впрок». Если в этот день восход светел, значит скоро снег полностью сойдет. Наши предки приметили, какова погода 8 апреля — такова она будет 8 октября, и наоборот.