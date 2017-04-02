Зима не отступает: Буковель засыпало снегом (ФОТО)

08.04.2017 (09:41)

Буковель засыпало снегом

На известном курорте продолжается лыжный сезон, хотя обычно погода в это время года довольно изменчива.

Снег начал падать вечером и продолжался до утра. За ночь насыпало 25 сантиметров снега.

«25 см пухлого за ночь! Фантастика», - пишут на странице Буковеля в Фейсбуке и добавляют фотографии.

Следовательно, на курорте готовятся к массовому спуску в купальниках, который состоится сегодня, 8 апреля, в 11.30 часов. К слову, в этот период здесь самые низкие цены на ски-пассы, например, целый день катания обойдется в 350 грн, а полдня – 200 грн.

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