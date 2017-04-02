В Закарпатье полиция закрыла несколько десятков игорных заведений (ФОТО)

08.04.2017 (12:26)

Закарпатская полиция нанесла удар по игорному бизнесу

Деятельность сразу 30 игорных заведений прекратила полиция на территории Закарпатской области. Для этого был проведен одновременно 41 санкционированный обыск в трех городах и трех районах края.

Работники управления защиты экономики ДЗЕ Национальной полиции Украины со следователями Закарпатской полиции в рамках уголовного производства по факту предоставления незаконных услуг в сфере игорного бизнеса провели обыски в городах Ужгород, Мукачево и Хуст, Ужгородском, Мукачевском и Хустском районах. Одновременно было проведено 41 обследование в игорных заведениях и по месту жительства организаторов незаконного бизнеса. К обыскам были привлечены более 100 сотрудников полиции.

По результатам этой работы прекращена деятельность 30 игорных заведений, которые действовали на территории Закарпатской области. Всего обнаружено и изъято более 100 системных блоков, 61 монитор, 5 игровых аппаратов и иное оборудование, а также тетради с черновой бухгалтерией и добытые незаконным путем денежные средства на общую сумму более 100 тысяч гривен.

Осуществляется уголовное производство по ч. 1 ст. 203-2 Уголовного кодекса Украины, то есть занятие игорным бизнесом. Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа от десяти тысяч до сорока тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан с конфискацией игорного оборудования. Полиция устанавливает других причастных к этой незаконной деятельности лиц.

Отдел коммуникации полиции Закарпатской области.

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