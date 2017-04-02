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В Закарпатье полиция закрыла несколько десятков игорных заведений (ФОТО)

08.04.2017 (12:26)
Закарпатская полиция нанесла удар по игорному бизнесу
Закарпатская полиция нанесла удар по игорному бизнесу

Деятельность сразу 30 игорных заведений прекратила полиция на территории Закарпатской области. Для этого был проведен одновременно 41 санкционированный обыск в трех городах и трех районах края.

Работники управления защиты экономики ДЗЕ Национальной полиции Украины со следователями Закарпатской полиции в рамках уголовного производства по факту предоставления незаконных услуг в сфере игорного бизнеса провели обыски в городах Ужгород, Мукачево и Хуст, Ужгородском, Мукачевском и Хустском районах. Одновременно было проведено 41 обследование в игорных заведениях и по месту жительства организаторов незаконного бизнеса. К обыскам были привлечены более 100 сотрудников полиции.

По результатам этой работы прекращена деятельность 30 игорных заведений, которые действовали на территории Закарпатской области. Всего обнаружено и изъято более 100 системных блоков, 61 монитор, 5 игровых аппаратов и иное оборудование, а также тетради с черновой бухгалтерией и добытые незаконным путем денежные средства на общую сумму более 100 тысяч гривен.

Осуществляется уголовное производство по ч. 1 ст. 203-2 Уголовного кодекса Украины, то есть занятие игорным бизнесом. Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа от десяти тысяч до сорока тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан с конфискацией игорного оборудования. Полиция устанавливает других причастных к этой незаконной деятельности лиц.

Отдел коммуникации полиции Закарпатской области.
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В Закарпатье правоохранители "трясут" игровые залы (ФОТО)


Интернет-издание
UA- Reporter.com
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08.04.2017 (12:45) / ebonyre69

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