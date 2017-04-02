Внимание розыск! В Закарпатье пропали двое детей (ФОТО)

08.04.2017 (13:17)

Закарпатская полиция ищет двух пропавших детей

Разыскиваются двое пятиклассников: 11-летний Шматков Александр и 10-летний Лавренко Сергей, жители города Хуст.

Вчера, 7 апреля, пропали двое учеников 5-го класса Хустской ООШ № 5.

Всех, кто владеет любой информацией о местонахождении детей, просим срочно сообщить на горячую линию «102».

Шматков Александр Сергеевич 06.12.2005 г.р., житель г.Хуст, вул.Локоты, 20/60. Ученик 5-го класса СОШ 5 г.Хуст. Предположительно, был одет в синюю куртку.

Лавренко Сергей Сергеевич, 25.07.2006 г.р., житель г. Хуст, вул. Павловича, 50, ученик 5-го класса СОШ 5 г. Хуст. В чем одет – неизвестно.

Отдел коммуникации полиции в Закарпатской области.