В Ужгороде дипломаты прибирали сквер имени Штефаника

08.04.2017 (13:40)

Памятник выдающемуся сыну Словакии Милану Растиславу Штефанику

Вместе с работниками Генконсульства СР в Ужгороде в сквере им. Штефаника трудились и сотрудники Почетного консульства Словакии в Великом Березном.

Напомним, что 18 октября прошлого года на сессии Ужгородского городского совета было принято решение, что часть сквера на пл. Дружбы народов (справа от съезда с моста им. Т.Масарика) будет официально носить имя выдающегося словака Милана Растислава Штефаника. А уже 10 ноября в сквере торжественно открыли памятник известному политическому деятелю, астроному, генералу, военному министру и одному из основателей Чехословацкой государственности (скульптор – Василий Роман). Однако продолжить работы по обустройству территории сквера не получилось – ударили морозы…

Но вот пошёл второй месяц весны, возрождается вся природа – самое время навести порядок и в сквере им. Штефаника. Чем в субботу, 8 апреля, и занялись работники Генконсульства Словакии в Ужгороде (Генеральный консул – Янка Бурианова) и сотрудники Почетного консульства СР в Великом Березном (Почетный консул – Олег Адамчук). Убрали мусор, выкосили траву, подготовили площадку, на которой вскоре будут установлены удобные лавочки.

В это же время скульптор Василий Роман и его помощники обновляли внешний вид памятника выдающемуся сыну Словакии Милану Растиславу Штефанику – он будет выглядеть намного величественнее. А на постаменте высечены золотые надписи, информирующие о том, чей именно бюст здесь установлен, чем памятен потомкам Милан Растислав Штефаник и кто причастен к появлению этого памятника в областном центре Закарпатья.

Владимир Кривошапко, korzonews.info