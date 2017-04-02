В Ужгороде отметили Международный день цыган (ФОТО, ВИДЕО)

08.04.2017 (20:47)

Международный День ромов отмечали ярким действом в центре Ужгорода

Международный День ромов на Закарпатье отмечали ярким, интересным и забавным действом в центре Ужгорода. Гам, песни, танцы, разноцветные костюмы и, конечно, лошади и костер в центе города

Представители ромской национальности в разноцветных национальных костюмах собрались на главной площади города. Там они пели народные песни и исполняли национальные танцы под аплодисменты прохожих.

Далее ромы устроили шествие по центру города. С Театральной они двинулись на Корзо, Волошина, а дальше - на пешеходный мост. Там ромы почтили память своих умерших предков, спустив на воду венки со свечами.

Шествие завершилось на площади возле облмуздрамтеатра, где они продолжили свои празднования. Там ромы готовили традиционную еду и напитки и угощают ими всех желающих, а также исполняют народные песни и танцы.

И на этом святко не закончилось - оно продолжалось и в облмуздрамтеатре, где всем присутствующим устроили замечательный концерт с вокальными и танцевальными выступлениями. Кроме того, поздравить их с праздником пришли представители областной и городской властей.

Председатель Закарпатской облгосадминистрации Геннадий Москаль, одетый по случаю праздника в традиционную ромский рубашку, обратился с приветственным словом ко всем присутствующим, вспомнил историю праздника, отметил, что цыгане - особая нация, ведь не имеют своей государственности, сообщил также, что на Закарпатье проживает больше всего представителей ромского меньшинства в Украине, минимум 50%. Также пожелал ромам крепкого здоровья и мира.

Ужгородский городской председатель Богдан Андреев в приветственном слове подчеркнул, что городская власть максимально способствует и поддерживает ромов в их стремлении интегрироваться в общество, помогает в образовательных, культурных вопросах. Активно отстаивают интересы ромской общины Ужгорода и депутаты Мирослав Горват и Юрий Мандич, другие городские избранники.

Поздравил ромов и управляющий делами исполнительного аппарата Закарпатского областного совета Юрий Гузинец.

Наиболее активным представителям ромской общины, а также общественным деятелям, которые занимаются ромскими проблемами, вручили награды от Закарпатской областной государственной администрации и областного совета, а также Ужгородского городского совета.

Как говорит Светлана Адам, один из организаторов действа и председатель Общества цыган Закарпатья "Рома", не без труда, но все же удалось привлечь к празднику почти все цыганские общины области. В Ужгород съехались цыгане от Большого Березного до Виноградова.

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