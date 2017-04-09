Погода в Закарпатье и Ужгороде в воскресенье, 9 апреля

09.04.2017 (06:46)

В Ужгороде переменная облачность, без осадков

В Закарпатской области переменная облачность, без существенных осадков. Ночью и утром местами слабый туман. Ночью и утром на большей части территории области на поверхности почвы и в воздухе заморозки 0-5 °. Ветер северо-западный 7-12 м / с. Температура воздуха ночью 0-5 ° мороза, местами 0-5 ° тепла, днем 13-18 ° тепла, в горах местами 2-7 ° тепла.

Облаков в Ужгороде наблюдаться в этот день не будет, он обещает быть ясным и погожим. Без осадков. Утром на поверхности почвы заморозки 0-2 °. Ветер северо-западный 7-12 м / с. Температура воздуха ночью 0-2 ° тепла, днем 16-18 ° тепла.

Восход 06:49 Закат 20:15

Температура за последние 130 лет 9 апреля:

МАКС: 22.4° (2005)

МИН: -5.3° (1997)

Народный прогноз погоды: 9 апреля почитается память мученицы Матроны Солунской. В народе святую называют Матрена Настовница, потому что в это время бывают утренние заморозки - снег от них замерзает, и люди ходят как по «насту». С теплых краев продолжают возвращаться птицы: овсянки, пигалицы, чибисы. Если чибис летит низко - к продолжительной сухой погоде; если он кричит с вечера - к ясной погоде. Если весенний лед тонет или остается на берегу, то лето будет холодным.