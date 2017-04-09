9 апреля 2017 празднуют Вербное (Пальмовое) воскресенье

09.04.2017 (07:36)

Христианский мир в воскресенье празднует Вход Господень в Иерусалим

Христианский мир в воскресенье празднует Вход Господень в Иерусалим, один из 12 главных (двунадесятых) церковных праздников, получивший в русских богослужебных книгах название Недели цветоносной, а в просторечии — Вербного воскресенья.

История этого праздника очень интересная. Вход Господень в Иерусалим получил у нас народное название Вербного воскресенья или Вербницы по традиции освящать в этот день веточки вербы, символизирующей пальмовые листья, которыми встречали Христа жители Иерусалима, прославляя Спасителя как долгожданного Мессию.

Иисуса Христа встречали простые люди, и весь их посильный дар Спасителю – простые зеленые пальмовые листья и приветственные возгласы "Осанна!" ("Спасение!"). Но, так как в наших широтах пальмы не растут, то славяне избрали для себя символичное дерево – иву (вербу), побеги которого распускаются одними из первых и начинают цвести и зеленеть к этому сроку. Поэтому у православных праздник Входа Господня в Иерусалим получил название Вербного воскресенья, в то время как у католиков этот праздник носит название Пальмовое воскресенье.

В субботу перед Вербным воскресеньем в православных церквях проводится Всенощное бдение. Все верующие в этот вечер идут на службу с вербными или ивовыми ветками в руках. Служители церкви окропляют ветви прихожан святой водой. В честь входа в Иерусалим Иисуса, верующие стоят с заженными свечами до конца служения.

В воскресенье, на следующий день, принято вновь приходить в церковь, чтобы ещё раз освятить вербные ветви. Те, кто не смог прийти в церковь в субботу также могут посетить службу в Вербное воскресенье и освятить свои веточки вербы.

Считается, что в праздник Вербное воскресенье необходимо находиться в кругу близких и родных, желательно в окружении семьи. А также, лучше, чтобы в этот праздник вы были в тихой и спокойной обстановке, потому что ещё идет Великий пост.