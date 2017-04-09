Правительство Венгрии просит не угнетать венгерские учреждения в Закарпатье

09.04.2017 (08:03)

Левенте Мадьяр считает, что данный процесс еще можно остановить

Венгерское правительство просит украинских партнеров отказаться от различных угнетений закарпатских венгерских учреждений – Левенте Мадьяр.

Об этом госсекретарь Венгрии, отвечающий за экономическую дипломатию, заявил на встрече с мукачевскими предпринимателями вчера, 7 марта, где разъяснял возможности участия закарпатцев в плане Эдэ Эгана.

“Венгерское правительство категорически просит своих украинских партнеров отказаться от различных угнетений закарпатских венгерских учреждений, а киевских законодателей – пусть не принимают таких норм, которые бы свидетельствовали об отступлении от уже действующих прав национальных меньшинств”, - отметил в Мукачево чиновник.

В интервью Венгерскому телеграфному агентству (MTI) Левенте Мадьяр напомнил, что в четверг Европарламент проголосовал за предоставление Украине безвизового режима, что означает: граждане страны будут иметь более легкий доступ к государств ЕС. Это огромный шаг вперед, в достижение которого львиную долю внесла Венгрия, считает политик. Правительство Венгрии на каждом форуме поддерживал предоставления Украине безвізу, несмотря на то, что часто конфликтовал по поводу этого со своими европейскими партнерами.

В то же время, продолжал госсекретарь, предоставление Венгрией всяческой экономической, социальной и другой помощи Украине, поддержка ее территориальной целостности и суверенитета, бесплатное лечение раненых в АТО бойцов свидетельствуют о том, что мы знаем, в каком тяжелом состоянии находится сейчас ваша страна.

“Как раз в связи с этим считаем несправедливым, что подобные благородные жесты не находят адекватного реагирования в Украине,- напомнил Левенте Мадьяр.- Наоборот, растет количество необоснованных шагов украинских властных структур, направленных на запугивание закарпатских венгров, чрезмерное подавление венгерских учреждений на Закарпатье, и что самое важное – предлагаются к принятию такие законопроекты, которые ограничивают права национальных меньшинств.”

Венгрия не может этого воспринять, поэтому любое проявление ущемления прав закарпатских венгров вызовет определенное сопротивление.

“Не считаем удачным, что правительство Украины напрягает до сих пор откровенные и дружеские венгерско-украинские отношения,”- акцентировал госсекретарь. - Если Киев розрушить налажены параметры, это повлечет за собой печальные последствия не только для закарпатских венгров и Венгрии, но и Украины.”

Левенте Мадьяр считает, что данный процесс еще можно остановить, поэтому еще раз категорически просит украинских партнеров, чтобы украинская власть отказалась от дошкуляний в адрес закарпатских венгерских учреждений, а законодатели Киева – пусть не принимают таких правовых актов, которые бы значили отход от уже действующих норм, регулирующих права национальных меньшинств,- информирует МТІ.

-

Украина будет вынуждена разрешить двойное гражданство для закарпатцев



