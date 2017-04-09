ЧитаютКомментируютВся лента
Это читают
Это комментируют
Єдина Країна! Единая Страна! United Country

В Ужгороде установят контейнеры для секонд-хенда (ВИДЕО)

09.04.2017 (11:07)
В Ужгороде появятся контейнери для ношеной одежды
В Ужгороде появятся контейнери для ношеной одежды
В Ужгороде скоро появятся два современных контейнера для сбора ношенной одежды, обуви, книг, игрушек и других вещей, в которых нуждаются малозащищенные слои населения.
Инициатива появилась в ужгородской городской организации Красного Креста.
Подробнее смотрите в видеосюжете:



Пенсионеры Береговщины получили помощь из Венгрии (ВИДЕО)


Интернет-издание
UA- Reporter.com
Письмо редактору

Комментарии

09.04.2017 (12:26) / Читатель Унгвар

В Ужгороде покупают секонд-хенд, а не раздают ... здесь вам не страна бенилюкса.