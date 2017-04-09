В Ужгороде установят контейнеры для секонд-хенда (ВИДЕО)

09.04.2017 (11:07)

В Ужгороде появятся контейнери для ношеной одежды

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В Ужгороде скоро появятся два современных контейнера для сбора ношенной одежды, обуви, книг, игрушек и других вещей, в которых нуждаются малозащищенные слои населения.Инициатива появилась в ужгородской городской организации Красного Креста.Подробнее смотрите в видеосюжете: