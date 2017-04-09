В Ужгороде установят контейнеры для секонд-хенда (ВИДЕО)
09.04.2017 (11:07)
В Ужгороде появятся контейнери для ношеной одежды
В Ужгороде скоро появятся два современных контейнера для сбора ношенной одежды, обуви, книг, игрушек и других вещей, в которых нуждаются малозащищенные слои населения.
Инициатива появилась в ужгородской городской организации Красного Креста.
Подробнее смотрите в видеосюжете:
Комментарии
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В Ужгороде покупают секонд-хенд, а не раздают ... здесь вам не страна бенилюкса.