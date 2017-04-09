Москаль посоветовал Забужко рассказать все "страшилки" о Закарпатье в СБУ

09.04.2017 (12:00)

Геннадий Москаль просит писательницу Оксану Забужко обратиться в СБУ

Председатель Закарпатской ОГА просит писательницу Оксану Забужко обратиться в Службу безопасности Украины и официально доложить о всех сценариях по дестабилизации области, которые она рассказывает сейчас средствам массовой информации.

– Человек, который более двадцати лет вообще не был на Закарпатье, рассказывает журналистам разные страшилки, – возмущается Геннадий Москаль. – Например, что «Закарпатье так же готовили под Орбана, как Донбасс под Путина», что «бабло выписано, машина запущена, колесики крутятся», «сепаратизация Закарпатье – это технология», что на Береговщине «на каждом доме – буквально – без преувеличений, мемориальные доски венграм» и другие глупости. Если госпожа Забужко имеет сведения, что разрабатывался сценарий или план отрыва Закарпатья от Украины, то пусть расскажет об этом компетентным органам на центральном уровне. Потому что ни областная госадминистрация, ни силовые структуры в области об этом не знают, а, по представлениям писательницы, спят и видят во сне, как проснутся в составе Венгрии.

Сколько можно лицам, которые абсолютно не знают Закарпатье, распространять о нем всякие глупости и представлять нас сепаратистами или предателями? Зачем расшатывать ситуацию различными некомпетентными заявлениями? Если нет понимания, как люди веками живут в многонациональном крае, то надо хотя бы иметь элементарную совесть!

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"Сепаратизация" Закарпатья - это технология использованная на Донбассе, - Забужко



