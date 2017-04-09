Уникальная церковь в Ужгороде, которой почти 1000 лет (ФОТО)

09.04.2017 (15:37)

Горянская ротонда построена под влиянием византийских архитектурных веяний

Одно из старейших строений Закарпатья. Полное название - Горянская Ротонда Святой Анны, с готической пристройкой церкви Святого Николая. Церковь имеет форму шестиугольника, но настолько сглаженного, что все планы церкви изображают фундамент круглым.

Фотографии отсняли в рамках проекта «Закарпатье с высоты птичьего полета». Фото в сети Фейсбук опубликовал Александр Богданов. Съемка - весна, март 2017-ого.

Горянская ротонда построена под влиянием византийских архитектурных веяний. Толщина стен - 2-2,5 метра. Внутри строения - уникальные фрески, покрывающие все стены.

Некоторые исследователи датируют ротонду концом 10-ого, началом 11-ого века. В 14-15-ом столетии был пристроен прямоугольный неф церкви Святого Николая. При этом часть ротонды была разобрана.

В 1912 году над западным фасадом церкви была построена деревянная колокольня.

В 1932, 1960, и 1996 годах — в церкви проходили реставрационные работы.